Украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", вызвал фурор свежим семейным фото

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой поделился снимком на своей странице в Инстаграм. Артист «Квартала 95» с 2007 года женат на звезде шоу-балета Ксении. У пары две дочери 13-летняя Варвара и 7-летняя Серафима.

Варю Кошевую многие запомнили по ее выступлениям на шоу «Рассмеши комика» и «Голос. Діти». Однако девушка уже заметно выросла, и узнать ее на новом фото смогли не все. Варвара уже догоняет по росту отца.

«Семейка», - коротко подписал снимок Евгений Кошевой.

Варвару Кошевую засыпали комплиментами.

«Варя такая красавица стала», «Вся семья чудесная. А вот старшая девочка просто красавица», «Ничего себе Варвара выросла!!!! Все конечно хороши, но Варя красотка», «Блииин. Когда доця успела так подрасти? Ещё недавно малявка на сцене в Лиге смеха выступала», - пишут в Сети.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" устроил дома релакс, использовав домашних питомцев.

Как сообщала Politeka, старшая дочь Кошевого из "Квартал 95" поразила видом на семейной прогулке.

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