Жена Евгения Кошевого, актера "Квартал 95", Ксения показала своего звездного супруга, а также домашнего питомца - собаку, которая залезла на юмориста.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой стал популярным украинским юмористом, снимаясь в проектах "Квартал 95". Звезда сейчас снимается "Рассмеши комика", "Вечерний квартал", "Лига Смеха", а также демонстрирует актерские таланты в украинских картинах. Кошевой с 2007 года в браке с танцовщицей Ксенией, с которой воспитывает двоих дочерей. Супруга, как и Евгений, ведет блог в социальной сети Инстаграм, где нередко можно увидеть и самого Евгения.

На новом фото Евгений сидел, куда-то внимательно смотря. На нем сидела маленькая собачка, которая устроилась удобно на груди юмориста. Ксения сделала снимок крупным планом и нарисовала сердечку между собакой и мужем Евгением Кошевым.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных возможностей.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95», у которого есть квартира и дом, раскрыл планы на новую покупку

А еще Politeka писала, что 13-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" уже догоняет по росту папу

Также Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома релакс, использовав домашних питомцев