Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о трудностях в воспитаниях подрастающих дочерей, которые уже вовсю конфликтуют с родителями.

Юморист поделился подробностями о своей семье в интервью Анатолию Анатоличу, которое появилось на YouTube-канале «Зе Интервьюер». Как известно, вместе с женой Ксенией Кошевой воспитывает двух дочек – Варвару и Серафиму. Комик признался, что одна из проблем с детьми – это борьба с гаджетами.

«Это жесть…С Варварой мы боремся очень жестко», - признался Кошевой.

Он отметил, что сейчас, когда его дочке 13 лет, она рискует столкнуться в сети со «страшным» контентом.

«Оно же немножко подразрушает психику, поэтому она становится немножко неуправляемой», - рассказал юморист.

Он пояснил, что решаются такие проблемы в их семье просто – забиранием телефона.

«Понятно, что первые два-три дня там истерики, а потом немножко человек привыкает к обычной жизни», - рассказал Кошевой.

При этом он отметил, что дочь может смотреть телевизор, не закрывая дверь в комнату.

Евгений подчеркнул, что подобные решения по воспитательному процессу он принимает только совместно с женой.

«У нас, понятное дело, что больше мама. Я более лояльно к этому отношусь. Но у нас Ксения такая…жесткая женщина», - со смехом заметил Кошевой.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" поставил на место Потапа, появилось видео.

Как сообщала Politeka, Кошевой всерьез задумался об уходе из "Квартал 95", уже знает куда.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой рассказал о проблемах со старшей дочерью и её истериках.