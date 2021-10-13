Известный юморист и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о проблемах со своей дочерью Варварой и её истериках.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.

Так, на этот раз Евгений Кошевой пришел на интервью на ютуб-канал Анатолия Анатолиевича в "Зе Интервьюер". Там он раскрыл факты о своей жизни и заговорил о проблемах со своей дочерью Варварой, которая сейчас переживает переходный возраст.

"13 лет это переходный возраст, это очень страшно. Тебя это всё еще ждет впереди", — прокомментировал возраст дочери Евгений Кошевой.

Он решил рассказать, как справляется с тяжелым периодом у ребенка.

"Она ходит к психологу, понятное дело, потому что иногда слова не помогают и нервы у тебя уже сдают. Понятное дело, что идет уже половое созревание и когда начинаются истерики, то ты понимаешь, что сейчас что-то будет...Какое-то состояние у девочки не такое. Это надо всё перетерпеть, это надо всё пережить и прожить", — рассказал Евгений Кошевой.

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