Известный комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился планами, что будет делать после ухода со сцены юмористического шоу.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский юморист, один их руководителей студии "Квартал 95" и ведущий "Лиги Смеха" Евгений Кошевой признался, что возраст дает о себе знать, и у него уже есть планы, чего он хочет после ухода из "Квартала". Обо всем этом артист рассказал в интервью Анатолию Анатоличу.

Так, по словам Евгения, бизнесом он заниматься не хочет и не рассматривает такую перспективу. Оказалось, что после ухода из "Квартал 95" комик мечтает сниматься в кино.

"Я хочу сниматься в кино. Вот закончится эпопея с "Кварталом", понятное дело, не будешь же ты в 50 или 60 лет прыгать", - поделился своими планами Кошевой.

На вопрос ведущего об ощущении своего возраста, 38-летний Евгений тоже пошутил: "Начинают уже и колени хрустеть".

Напомним, комик из "Квартал 95" и ведущий "Лиги Смеха" Евгений Кошевой рассказал о проблемах со старшей дочерью Варварой и её истериках: "Слова уже не помогают".

Как сообщала Politeka, юморист Евгений Кошевой из "Квартал 95" поставил на место репера Потапа, появилось видео: "Хорош, Леха!".

Также Politeka писала, что Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения удивила новой осенней фотосессией и неожиданным признанием: "Нужно как-то договориться".