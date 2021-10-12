Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) вместе с артистом "Квартал 95" Евгением Кошевым решили снова поработать вместе, записав забавное видео.

Украинские артисты стали ведущими шоу "Лига Смеха", передает Politeka.net. Ведущим программы с 2019 года стал Евгений Кошевой, а в 2021 году - к нему присоединился Потап.

По словам украинского рэпера, он получил огромное удовольствие, став ведущим шоу. Примечательно, что ранее рэпер был тренером команд участников.

В своем Инстаграм Потап опубликовал видео, в котором он изобразил главного героя фильма "Форест Гамп". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Потап сидел на лавочке, когда на остановку подъехал автобус и из него вышел Кошевой.

"Привет! Меня зовут Алексей. Алексей Потапенко. Хотите конфеты? Я могу их съесть миллион. Мама говорит, "Лига Смеха" - это как коробка конфет команд. Никогда не знаешь, что внутри", - произнес Потап.

"Хорош, Леха! Пожалуйста, я тебя прошу! На! Учи сценарий! "Лига смеха" вторая игра сезона, четыре команды, три конкурса: полотно, песня и обязательная импровизация. Мы - ведущие!", - поставил на место Потапа Кошевой, отыгрывая раздражение.

Напомним, Кошевого из "Квартал 95" с Потапом подловили за странным занятием, кадры закулисья

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