Известный юморист, комик и актер "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал об ужасах, которые ему снятся.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным юмористом и комиком. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Квартал 95". Также он является ведущим юмористического шоу "Лига Смеха". У Евгения есть жена - Ксения, с которой он в браке уже 14 лет. И две дочки - Варвара и Серафима.

Так, на этот раз Евгений Кошевой дал интервью программе ЖВЛ про звезд украинского шоу-бизнеса. Он рассказал о снах, после которых становится жутко и выводятся эмоции. Кошевой акцентировал внимание на том, что сейчас из его жизни уходит много людей.

"Очень много сейчас теряешь людей по жизни, и поэтому когда они появляются во сне, то очень становится жутко и даже плачешь, когда просыпаешься", — прокомментировал Евгений Кошевой.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказывал, что бизнесом он заниматься не хочет и не рассматривает такую перспективу. Оказалось, что после ухода из "Квартал 95" комик мечтает сниматься в кино.

"Я хочу сниматься в кино. Вот закончится эпопея с "Кварталом", понятное дело, не будешь же ты в 50 или 60 лет прыгать", - поделился своими планами Кошевой.

Ранее сообщалось, Евгений Кошевой рассказал о проблемах со старшей дочерью и её истериках: "Слова уже не помогают"

Также, жена Кошевого из "Квартал 95" удивила новой фотосессией и признанием: "Нужно как-то договориться"

Politeka рассказывала, Кошевой из "Квартал 95" устроил дома релакс, использовав домашних питомцев: "Собакотерапия..."