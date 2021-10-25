Кто бы мог подумать

Известный юморист, комик и актер "Квартал 95" Евгений Кошевой и его супруга Ксения поделились откровением о сложных отношениях со старшей дочерью Варварой.

Подробности семейство Кошевых рассказала в интервью программе «Зірковий шлях». Супруги в браке уже 14 лет. Они растят двух дочерей – Варвару и Серафиму.

Переходной возраст у Варвары, которой сейчас 13 лет, оказался нелегким. В частности, родители пытались ее отстранить от компании, которая им не нравилась. Для этого девочку отправляли в лагеря в других странах. Также пришлось провести разъяснительную работу.

«Без рукоприкладства, конечно. Ребенка бить - это вообще надо быть каким-то животным», - отметил Евгений.

Однако, по словам самой Варвары, более строгая в семье мама.

«Мы не разговаривали с ней, мы могли недели две-три не разговаривать… Я убегала из дома, да. Я убегала из дома, мама у меня забирала деньги, говорила о том, что ты никуда не поедешь», - рассказала девушка.

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