На популярном шоу "Лига смеха" команда юмориста Александра Пикалова пошутила над ведущим проекта – актером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "1+1" транслируют 8 сезон популярного юмористического шоу "Лига смеха", ведущими которого стали рэпер Потап и ведущий актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Так, в одном из выпусков шоу команда другого "кварталовца" Александра Пиколова "Между делом" подготовила песню-историю о странных запросах в Google. Видео с выступлением команды опубликовали на официальной странице "Квартал 95" в Instagram.

"ТОП идиотских запросов в Google одной семьи 😂😂😂", - написали в сети.

В конце песни досталось и Кошевому, ведь команда решила "показать" и его запросы в Google. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте вниз). Так, по версии команды, в Интернете Кошевой ищет, где сделать тату на лысине, как не смеяться в монастыре, как позвонить старому другу и напомнить о себе и многое другое.

"Тату волосы на лысине, как не ржать в монастыре, как позвонить старому другу и напомнить о себе, самокатом сколько ехать с Теремков на Оболонь, и правда ли, что будет круто, если пукнуть на огонь", - песня участников команды.

Ранее Politeka писала, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" раскрыл, что доводит его до слез: "Становится жутко...".

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95" зажег с Потапом на "Лиге смеха", фото: "Я просто в восторге".

A еще Politeka сообщала, что Кошевой с женой удивили строгостью к дочери: "Первые два-три дня истерики".