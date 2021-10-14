Відомий комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий поділився планами, що робитиме після відходу зі сцени гумористичного шоу.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український гуморист, один їх керівників студії "Квартал 95" і ведучий "Ліги Сміху" Євген Кошовий зізнався, що вік дає про себе знати, і у нього вже є плани, чого він хоче після відходу з"кварталу". Про все це артист розповів в інтерв'ю Анатолію Анатолічу.

Так, за словами Євгена, бізнесом він займатися не хоче і не розглядає таку перспективу. Виявилося, що після відходу з "Квартал 95" комік мріє зніматися в кіно.

"Я хочу зніматися в кіно. Ось як, припустимо, закінчиться епопея з" Кварталом", там, ясна річ, не будеш же ти в 50 або 60 років стрибати так вже. Тому треба кудись... в Голлівуд", - поділився своїми планами Кошовий.

На питання ведучого про відчуття свого віку, 38-річний Євген теж пожартував: "Починають вже і коліна хрустіти".

Нагадаємо, Євген Кошовий розповів про проблеми зі старшою дочкою та її істерики: "Слова вже не допомагають".

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