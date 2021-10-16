Відомий гуморист, комік і актор "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про жахи, які йому сняться.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий є популярним гумористом і коміком. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Квартал 95". Також він є ведучим гумористичного шоу "Ліга Сміху". У Євгена є дружина-Ксенія, з якою він у шлюбі вже 14 років. І дві дочки - Варвара і Серафима.

Так, цього разу Євген Кошовий дав інтерв'ю програмі ЖВЛ про зірок українського шоу-бізнесу. Він розповів про сни, після яких стає моторошно і виводяться емоції. Кошовий акцентував увагу на тому, що зараз з його життя йде багато людей.

"Дуже багато зараз втрачаєш людей по життю, і тому коли вони з'являються уві сні, то дуже стає моторошно і навіть плачеш, коли прокидаєшся", — прокоментував Євген Кошовий.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповідав, що бізнесом він займатися не хоче і не розглядає таку перспективу. Виявилося, що після відходу з "Квартал 95" комік мріє зніматися в кіно.

"Я хочу зніматися в кіно. Ось закінчиться епопея з "Кварталом", ясна річ, не будеш же ти в 50 або 60 років стрибати", - поділився своїми планами Кошовий.

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