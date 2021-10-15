Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про труднощі у вихованнях підростаючих дочок, які вже щосили конфліктують з батьками.

Гуморист поділився подробицями про свою сім'ю в інтерв'ю Анатолію Анатолічу, яке з'явилося на YouTube-каналі "Зе Інтерв'юер". Як відомо, разом з дружиною Ксенією Кошовою виховує двох дочок – Варвару і Серафиму. Комік зізнався, що одна з проблем з дітьми – це боротьба з гаджетами.

"Це жесть...з Варварою ми боремося дуже жорстко", - зізнався Кошовий.

Він зазначив, що зараз, коли його доньці 13 років, вона ризикує зіткнутися в мережі зі "страшним" контентом.

"Воно ж трошки подразрушает психіку, тому вона стає трошки некерованою", - розповів гуморист.

Він пояснив, що вирішуються такі проблеми в їхній родині просто – забиранням телефону.

"Зрозуміло, що перші два-три дні там істерики, а потім трошки людина звикає до звичайного життя", - розповів Кошовий.

При цьому він зазначив, що дочка може дивитися телевізор, не закриваючи двері в кімнату.

Євген підкреслив, що подібні рішення по виховному процесу він приймає тільки спільно з дружиною.

"У нас, ясна річ, що більше мама. Я більш лояльно до цього ставлюся. Але у нас Ксенія така ... жорстка жінка", - зі сміхом зауважив Кошовий.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" поставив на місце Потапа, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Кошовий всерйоз задумався про відхід з "Квартал 95", вже знає куди.

Також Politeka писала, що Євген Кошовий розповів про проблеми зі старшою дочкою та її істерики.