Актор Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав, як розважався з Олексієм Потапенком (Потапом), чоловіком Насті Каменських, на шоу "Ліга Сміху".

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є популярним вітчизняним актором, який здобув популярність завдяки проектам "Квартал 95". Гуморист з 2007 року одружений на Ксенії Кошовій, з якою виховує двох дітей. Євген активно продовжує зніматися в шоу, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram.

На нових фото Кошовий вирішив показати, як пройшов новий випуск "Ліги сміху", де є ведучим. Як виявилося, цього разу шоу відвідав Олексій Потапенко. На одному з фото Євген стояв з рукою манекена.

"Олексій Андрійович Потапенко і я просто в захваті від сьогоднішнього випуску ефіру Ліга Сміху. Приєднуйтесь", - написав Кошовий.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми завжди з вами", "постарайтеся, будь ласка, швидше виставляти на Ютубі".

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