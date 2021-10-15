Актер Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал, как развлекался с Алексеем Потапенко (Потапом), мужем Насти Каменских, на шоу "Лига Смеха".

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным отечественным актером, получившим известность благодаря проектам "Квартал 95". Юморист с 2007 года женат на Ксении Кошевой, с которой воспитывает двоих детей. Евгений активно продолжает сниматься в шоу, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм.

На новых фото Кошевой решил показать, как прошел новый выпуск "Лиги Смеха", где является ведущим. Как оказалось, в этот раз шоу посетил Алексей Потапенко. На одном из фото Евгений стоял с рукой манекена.

"Алексей Андреевич Потапенко и Я просто в восторге от сегодняшнего выпуска эфира Лига Смеха. Присоединяйтесь", - написал Кошевой.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы всегда с вами", "Постарайтесь, пожалуйста, побыстрее выставлять на ютубе".

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