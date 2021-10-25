Звезда студии «Квартал 95» Александр Пикалов признался, что после 18 лет брака развелся со своей женой Ириной, удивив неожиданным откровением.

Артист и худрук «Квартала» рассказал об изменении своего семейного статуса в интервью «Украинской Правде», отвечая на вопрос об общении с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, Пикалов рассказал, что в последний раз видел его на дне рождении «жены, которая у него была».

«Я как бывший муж - меня впустили, но так недалеко. То есть там Владимир Александрович приехал, они общались», - признался Александр.

Он также обронил, что оставил Ирине свой дом.

«У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба», - уточнил артист.

Впрочем, о разводе он упомянул лишь мимолетом в нескольких фразах, не став раскрывать подробности из личной жизни.

Стоит отметить, что Александр и Ирина Пикаловы прожили в браке 18 лет.

Они познакомились еще в юности, когда Ирина, будучи девятиклассницей, пришла в студенческий театр миниатюр «Беспризорник», которым тогда руководил Александр. Отношения между ними завязались позже: за Ириной ухаживал друг Александра, который однажды попросил приятеля сходить вместо него на свидание.

Пара сыграла свадьбу в 2003 году, когда артисты «Квартал 95» перебрались из Кривого Рога в Киев. Спустя три года у Александра и Ирины родился сын Михаил.

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