Известные юмористы и актеры Игорь Ласточкин и Евгений Кошевой вместе и участниками шоу "Лига смеха" сняли смешную пародию на легендарный советский фильм.
Как пишет Politeka.net, известный украинский юморист, который несколько сезонов подряд был судьей и звездным тренером на шоу "Лига смеха" Игорь Ласточкин, ведущий "Лиги смеха" и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе с победителями и участниками различных сезонов шоу решили сделать интересную подводку к новому выпуску проекта и показали смешную пародию на советский фильм "Операция "Ы".
Так, Ласточкин сыграл знаменитого правоохранителя, а "подвыпивший" и неряшливый Кошевой спародировал хулигана, тунеядца и алкоголика Федю.
Так, Ласточкин дал Кошевому "персональный наряд" – полуфинал "Лиги смеха".
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"Да подождите вы. На вас персональный наряд – полуфинал "Лиги смеха". Три игры по три команды. Тема – "Три слова", не три буквы, а три слова, в устойчивом выражении. А еще будет театральный с другом "лигосмешником", а также обязательная импровизация. Заберите", - кивнул Ласточкин второму ведущему Потапу, игравшему знаменитого Шурика.
Ранее Politeka писала, что звезда "Квартал 95" тайно развелся после 18 лет брака: "У меня же был дом...".
Напомним, что Потап вернулся к образу физкультурника и нарвался на критику за развязные танцы: "Полная деградация".
A еще Politeka сообщала, что Пикалов решил публично подшутить над Кошевым из "Квартал 95", видео: за что досталось юмористу.