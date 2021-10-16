На популярному шоу "Ліга сміха" команда гумориста Олександра Пікалова пожартувала над ведучим проєкту – актором студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "1+1" транслюють 8 сезон популярного гумористичного шоу "Ліга сміху", ведучими якого стали репер Потап та провідний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

Так, в одному із випусків шоу команда іншого "кварталівця" Олександра Піколова "Между делом" підготувала пісню-історію про дивні запити в Google. Відео з виступом команди опублікували на офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram.

"ТОП ідіотських запитів в Google однієї родини😂😂😂", - написали в мережі.

У кінці пісні дісталося й Кошовому, адже команда вирішила "показати" і його запити в Google. (Щоб подивитися відео, доскрольте донизу).Так, за версією команди, в Інтернеті Кошовий шукає, де зробити тату на лисині, як не сміятися в монастирі, як подзвонити старому другові та нагадати про себе та багато іншого.

"Тату волосся на лисині, як не ржати в монастирі, як подзвонити старому другові і нагадати про себе, самокатом скільки їхати з Теремків на Оболонь, і чи правда, що буде круто, якщо пукнути на вогонь", - пісня учасників команди.

Рaніше Politeka писала, що Євген Кошовий з "Квартал 95" розкрив, що доводить його до сліз: "Стає моторошно...".

Нагадаємо, що Кошовий з "Квартал 95" запалив з Потапом на" Лізі сміху", фото: "Я просто в захваті".

A ще Politeka повідомляла, що Кошовий з дружиною здивували строгістю до дочки: "Перші два-три дні істерики".