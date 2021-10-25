Зірка "Квартал 95" таємно розлучився після 18 років шлюбу: "У мене ж був будинок..."

Зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов зізнався, що після 18 років шлюбу розлучився зі своєю дружиною Іриною, здивувавши несподіваним одкровенням.

Артист і худрук "Кварталу" розповів про зміну свого сімейного статусу в інтерв'ю "Українській Правді", відповідаючи на запитання про спілкування з колишнім колегою, а нині президентом України Володимиром Зеленським.

Так, Пікалов розповів, що востаннє бачив його на дні народженні "дружини, яка у нього була".

"Я як колишній чоловік - мене впустили, але так недалеко. Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися", - зізнався Олександр.

Він також зронив, що залишив Ірині свій будинок.

"У мене ж був будинок, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба", - уточнив артист.

Втім, про розлучення він згадав лише в декількох фразах, не ставши розкривати подробиці з особистого життя.

Варто відзначити, що Олександр та Ірина Пікалови прожили в шлюбі 18 років.

Вони познайомилися ще в юності, коли Ірина, будучи дев'ятикласницею, прийшла в студентський театр мініатюр "Безпритульник", яким тоді керував Олександр. Відносини між ними зав'язалися пізніше: за Іриною доглядав друг Олександра, який одного разу попросив приятеля сходити замість нього на побачення.

Пара зіграла весілля в 2003 році, коли артисти «Квартал 95» перебралися з Кривого Рогу до Києва. Через три роки у Олександра та Ірини народився син Михайло.

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