Зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов зізнався, що після 18 років шлюбу розлучився зі своєю дружиною Іриною, здивувавши несподіваним одкровенням.
Артист і худрук "Кварталу" розповів про зміну свого сімейного статусу в інтерв'ю "Українській Правді", відповідаючи на запитання про спілкування з колишнім колегою, а нині президентом України Володимиром Зеленським.
Так, Пікалов розповів, що востаннє бачив його на дні народженні "дружини, яка у нього була".
"Я як колишній чоловік - мене впустили, але так недалеко. Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися", - зізнався Олександр.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
Зірка "Квартал 95" таємно розлучився після 18 років шлюбу: "У мене ж був будинок..."
Не стало актриси, яка була першою красунею радянського кіно: "У неї був закоханий Жерар Депардьє"
Схудла солістка KAZKA Зарицька вразила видом, вдягнувши латекс: "Яка краса"
Сльози на "Майстер Шеф", дружина відомого кухаря розридалася через вчинок учасниці: "З першої серії бісить"
Він також зронив, що залишив Ірині свій будинок.
"У мене ж був будинок, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба", - уточнив артист.
Втім, про розлучення він згадав лише в декількох фразах, не ставши розкривати подробиці з особистого життя.
Варто відзначити, що Олександр та Ірина Пікалови прожили в шлюбі 18 років.
Вони познайомилися ще в юності, коли Ірина, будучи дев'ятикласницею, прийшла в студентський театр мініатюр "Безпритульник", яким тоді керував Олександр. Відносини між ними зав'язалися пізніше: за Іриною доглядав друг Олександра, який одного разу попросив приятеля сходити замість нього на побачення.
Пара зіграла весілля в 2003 році, коли артисти «Квартал 95» перебралися з Кривого Рогу до Києва. Через три роки у Олександра та Ірини народився син Михайло.
Нагадаємо, Пікалов вирішив публічно пожартувати над Кошовим з "Квартал 95", відео.
Як повідомляла Politeka, Кошовий, Ткач і Пікалов зачепили українців сміливим зверненням.
Також Politeka писала, що Євген Кошовий і Юрій Ткач зазнали фіаско на сцені Квартал 95.