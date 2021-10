Відомий український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) влаштував забавні танці під відкритим небом, згадавши про часи своєї роботи в школі.

Останнім часом Потап став частіше балувати шанувальників кумедними відео формату популярної соцмережі Тікток. На них Виконавець дуріє під музику, дозволяючи собі побути смішним.

У новому відео артист вирішив поєднати приємно з корисним, влаштувавши Танці з елементами фізкультури під відкритим небом. Потап вийшов на зелену галявину в спортивних штанях і вільній футболці, і почав забавно рухатися під музику.

Рухи виконавця виглядали трохи безглуздими і комічними. Спочатку він активно махав руками, а потім почав рухати стегнами в різні боки.

"Are You ok??? Минуле фізкультурника не відпускає", - підписав кадри Потап.

Варто відзначити, що до своєї зоряної кар'єри артист працював учителем фізкультури в школі.

Шанувальники виконавця тут же відреагували на його відео.

"Людина від Бога, удачі вам!!", "Красавчик", "У чому сенс? Поясніть будь ласка ... серйозно, без сарказму, для чого...навіщо", "взагалі вогонь ось це ярозумію, людина на позитиві, приємно дивитися...", "Льоха знову погладшав який нафіг фізрук?", "Треба худнути!", "Потап, зупинись реально, тікток напрямок це повна деградація", - пишуть люди.

