Украинская певица Настя Каменских со звездным мужем, исполнителем и продюсером Потапом, укатили на отдых в Испанию, где весело проводят время и радуют поклонников забавными видео.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезд то и дело появляются необычные челленджи, совместные фото и видео. Парочка наслаждается отдыхом и обществом друг друга.
На свежем фото Потап в обнимку с Настей позировали в отельном номере. Каменских была одета в коротенькое синее платье, а Потап предстал в черном свитшоте и джинсах. На ногах Каменских был виден немаленький синяк. Исполнитель решил обратить на этот факт внимание.
«Синяки на ногах никто не отменял @kamenskux. Мы развлекаемся в Испании с моим партнером по преступности», - подписал фото Потап.
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В комментариях парочке оставили массу отзывов.
«Какие классные», «Модничаем», «Мои любимые», «Беременна или нет? А ну-ка кто, что думает?!», «Знаю я, от чего именно такие синяки обычно бывают», - пишут люди.
Напомним, что Каменских устроила оригинальное соревнование с Потапом в отельном номере: "Кто лучше двигается?".
Как сообщала Politeka, Каменских с Потапом обратились к украинцам из Испании: "Оказался совсем не таким...".
Также Politeka писала, что Каменских и Потапу "врезали" после вылета из Украины: "Нагребла чужих денег".