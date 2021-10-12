Відома артистка і дружина популярного продюсера Потапа (Олексія Потапенко) Настя Каменських хвалилася фігурою на відпочинку в Іспанії.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Так, цього разу співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото. На знімку щаслива Настя Каменських позує біля музею. На ній біла футболка і сині джинси, в яких відмінно видно її шикарна фігура. Варто відзначити, що зараз Настя Каменських знаходиться в Іспанії разом зі своїм чоловіком Потапом.

"Толедо виявився зовсім не таким, як ти собі його уявляєш по картинках з гугла. Він ще цікавіше і красивіше. Архітектура захоплює, а енергія міста обіймає спокоєм і величчю. Напишіть, хто був, ваші враження", - звернулася до українців Настя Каменських.

Шанувальники залишили артистці безліч приємних слів в коментарях: "Шикарна", "Красива, обожнюю тебе", "Я була, мене дуже вразив цей середньовічний місто - музей!!!", "Ваууу Настуся як завжди прекрасна немає слів", "Прекрасна іспаночка🔥", "Блін Ти мрія, слово мужика".

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