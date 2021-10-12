Известная артистка и жена популярного продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Настя Каменских хвастнула фигурой на отдыхе в Испании.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз певица опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько новых фото. На снимке счастливая Настя Каменских позирует возле музея. На ней белая футболка и синие джинсы, в которых отлично видна её шикарная фигура. Стоит отметить, что сейчас Настя Каменских находится в Испании вместе со своим мужем Потапом.

"Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам из гугла. Он ещё интереснее и красивее. Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием. Напишите, кто был, ваши впечатления", - обратилась к украинцами Настя Каменских.

Поклонники оставили артистке множество приятных слов в комментариях: "Шикарная", "Красивая, обожаю тебя", "Я была, меня очень впечатлил этот средневековый город - музей!!!", "Ваууу Настуся как всегда прекрасна нет слов", "Прекрасная испаночка🔥", "Блин ты мечта, слово мужика".

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