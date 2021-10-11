Известная певица Настя Каменских, которая отправилась несколько дней тому назад на отдых заграницу с мужем, удивила зажигательными танцами с самого утра в личном номере.
Популярная исполнительница хорошо проводит время на отдыхе с мужем, активно показывая в Инстаграм множество фото и видео из живописных мест, где они бывали. Также не забывает Каменских интриговать нарядами, подбирая каждый раз новый лук для прогулки.
Сегодня Каменских решила показать, как они по утрам веселятся с Потапом в номере и почему им весело и вдвоем. Специально для социальной сети, чтобы обратить внимание на себя, пара записала несколько детский ролик.
Каменских и Потап устроили забавно соревнование с танцами, чтобы показать, кто из них лучше двигается под задорную мелодию. Не обошлось без комичных моментов. В Стори Настя предложила фанатам самим выбрать, кто лучше двигается, она или ее супруг.
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Также ранее артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских показывает солнечный луч, который пробивается сквозь окно и светит прям на неё. Стоит отметить, что певица в одном одеяле лежит в белоснежной кровати одна.
"Доброе утро! Лучик разбудил, без фильтров, настоящий луч", — рассказала Настя Каменских.
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