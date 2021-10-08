Известная артистка и жена Потапа Настя Каменских впервые показала девочек, о которых мало кто знает.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз Настя Каменских опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она встречает множество поклонниц и проводит с ними время (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Сегодня я до съемок встречаюсь со своим фан-клубом, потому что я за ними очень соскучилась и знаю, что они тоже очень ждут встречи со мной", - поделилась Настя Каменских.

"Каждому человеку очень важна поддержка. Когда мы чувствуем, что есть люди, которые верят в нас, любят и радуются нашим успехам, - мы наполняемся энергией и желание двигаться вперед усиливается в разы 🚀



Недавно девочки заглянули ко мне на съемки и они просто окутали меня своим теплом и позитивом 🥰



Вы самые лучшие! Спасибо, что вы у меня есть", - поблагодарила Настя Каменских.

Также, певица решила поделиться жизненным наставлением для фанаток, и настроить их на то, что нужно верить в свои силы.

"Если у тебя что-то не получается, то тебе нужно встать и поверить "у меня всё получится". И оно как-то по-волшебству происходит, что получается всё", - дала совет для поклонниц артистка.

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