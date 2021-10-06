Популярная украинская певица Настя Каменских показала яркие кадры, сделанные в перерыве между новыми съемками.

Настя Каменских привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда старается показывать как можно больше личных кадров. Чтобы ее обсуждали и говорили о ее творчестве, Настя также часто публикует разные промо-фото и видеоматериалы с новых проектов.

Перед стартом съемок, цель которых звезда скрывает, Каменских решила снова заинтриговать:

«Утро начинается со съёмок 🥰🎥 Обожаю такие насыщенные дни, когда работа кипит и расписана буквально каждая минутка! Ведь мы для вас кое-что очень крутое и невероятно захватывающе 🤩 Есть догадки, что именно?» - написала Каменских под фото.

Пользователи принялись гадать, что же именно певица имела в виду:

«Ваш дуэт с Потапом распался? У вас теперь соло карьера?; Моя любимая красотка, обожаю❤; Такая классная🔥; Крутышка; Ты очень красивая девушка; Красавица❤; Новый клип 😍; Съемки "Маски"?; Умничка🧡🧡; Очень🔥🔥🔥красотка😍».

Мы также писали, что Настя Каменских довольно часто показывает различные фото со своим мужем Потапом. Пара практически всегда ездит вместе отдыхать. И это несмотря на то, что у обоих весьма загруженные графики выступлений.

Но это не повод не проводить время вместе. На новом фото, которым поделилась Настя Каменских пара позирует на фоне моря и белоснежного песка. Каменских для такого выхода выбрала ярко-розовый купальник, который подчеркнул ее прелести фигуры.

Напомним, Каменских задрала ножку в тугих лосинах и похвасталась миллионом.

Как сообщала Politeka, Каменских в красном платье с высокими вырезами пошалила перед зеркалом.

Также Politeka писала, что Потап в обнимку с Каменских показал, как проводит время на выходных.