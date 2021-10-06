Популярная украинская певица Настя Каменских показала яркие кадры, сделанные в перерыве между новыми съемками.
Настя Каменских привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда старается показывать как можно больше личных кадров. Чтобы ее обсуждали и говорили о ее творчестве, Настя также часто публикует разные промо-фото и видеоматериалы с новых проектов.
Перед стартом съемок, цель которых звезда скрывает, Каменских решила снова заинтриговать:
«Утро начинается со съёмок 🥰🎥 Обожаю такие насыщенные дни, когда работа кипит и расписана буквально каждая минутка! Ведь мы для вас кое-что очень крутое и невероятно захватывающе 🤩 Есть догадки, что именно?» - написала Каменских под фото.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Не стало легендарного украинца, фильмы которого стали культовыми: "Его предупреждали..."
Гвоздеву прорвало после конфликта с Кухар на "Танцях з зірками", высказала все, что накипело: "Идиоты..."
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Пользователи принялись гадать, что же именно певица имела в виду:
«Ваш дуэт с Потапом распался? У вас теперь соло карьера?; Моя любимая красотка, обожаю❤; Такая классная🔥; Крутышка; Ты очень красивая девушка; Красавица❤; Новый клип 😍; Съемки "Маски"?; Умничка🧡🧡; Очень🔥🔥🔥красотка😍».
Мы также писали, что Настя Каменских довольно часто показывает различные фото со своим мужем Потапом. Пара практически всегда ездит вместе отдыхать. И это несмотря на то, что у обоих весьма загруженные графики выступлений.
Но это не повод не проводить время вместе. На новом фото, которым поделилась Настя Каменских пара позирует на фоне моря и белоснежного песка. Каменских для такого выхода выбрала ярко-розовый купальник, который подчеркнул ее прелести фигуры.
Напомним, Каменских задрала ножку в тугих лосинах и похвасталась миллионом.
Как сообщала Politeka, Каменских в красном платье с высокими вырезами пошалила перед зеркалом.
Также Politeka писала, что Потап в обнимку с Каменских показал, как проводит время на выходных.