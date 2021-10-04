Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), похвасталась внешностью на новых фото.
Известная артистка блистает фигурой в разных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка похвасталась стройными ногами в тугих леггинсах.
Певица устроила эффектную фотосессию, надев еще и длинную толстовку, а на ее ногах стильно выглядели ботинки на каблуках.
Звезда позировала возле камеры, и даже задрала ногу.
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Лично у меня на нее миллион планов! А у вас?", - написала Настя Каменских, рассказав о своих миллионах.
За пять часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Хорошей и продуктивной Всем недели 😍😍😍😍🔥🔥 не болейте 😍", "Шикарная женщина просто😍😍😍😍😍 люблю", "Огненная 🔥", "🔥🔥🔥и у меня😍 не за горами экзамен по вождению 🙌 Надеюсь, сдам с первого раза 😍!", "Крутышка любимая🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, в начале сентября Настя Каменских призналась, что набрала лишний вес, к которому привели постоянные гастроли, стрессы и неправильное питание. Однако звезда сумела взять волю в кулак, и сбросила лишнее, создав тело своей мечты. Сейчас она выглядит идеально.
Напомним, Каменских показала походку "королевы", сверкая похудевшей фигурой
Как сообщала Politeka, Каменских в красном платье с высокими вырезами пошалила перед зеркалом
Также Politeka писала, что Каменских в крошечном купальнике искусила Потапа на пляже