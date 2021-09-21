Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), показала себя в стильном образе
Известная артистка каждый раз удивляет образами, подчеркивая свою красоту, сообщает Politeka.net. В этот раз певица появилась в костюме состоящем из жилетки и длинных клешевых брюк, а также рубашки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Завершили образ стильные "шпильки", аксессуары, макияж и прическа.
На кадрах звезда эффектно прошлась под музыку.
"Именно так нужно идти к своим целям 🔥 Согласны?", - написала Настя.
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За полчаса публикация собрала более 7000 просмотров и много комментариев.
"Шикарная! 🥺❤❤", "Нереальная😍🔥🔥🔥", "Красотка❤️😍😍😍😍😍", "крашиха детства 🤟🥰", "Та ты шо! Походняк королевны!👏👏👏😍😍😍", "🔥🔥🔥Да, по тихоньку, но уверенно двигаюсь к цели", "Идти нужно с поднятой головой и стремлением😉", "Настена ты как всегда супер", "Каменских, это моща 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, в начале сентября Настя Каменских призналась, что набрала лишний вес, к которому привели постоянные гастроли, стрессы и неправильное питание. Однако звезда сумела взять волю в кулак, и сбросила лишнее, создав тело своей мечты.
Напомним, выступление Каменских оказалось под угрозой срыва, понадобилась срочная медицинская помощь
Как сообщала Politeka, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа
Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы