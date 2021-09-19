Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото

Как пишет Politeka.net, 34-летняя украинская певица Настя Каменских стала популярной благодаря участию в группе "Потап и Настя". Недавно певица начала успешную сольную карьеру под псевдонимом NK и вышла замуж за рэпера Потапа.

Сейчас певица дает много сольных концертов и гастролирует не только Украиной, но и заграницей. Несмотря на это Настя всегда находит время поделиться с поклонниками подробностями личной жизни в Instagram, где на нее подписаны 5,3 миллиона человек.

На этот раз Каменских опубликовала фото с яхты. Певица была одета во все белое, а в руках держала солнцезащитные очки. Волосы певици распущены, а на лище лёгкий макияж.

"Красивая ❤️ ", "крутая ❤️ ", "красавица 😍😍😍 ", "Оаоа какая красивая 😍😍 "," 😍😍😍 Очень красивая", " 😍 какая нежная", - написали поклонники певицы в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Каменских в стильном наряде протерла бампер полицейской машины упругим "орешком": "Дерзкая".

Напомним, что Позитив поведал об отношениях с эксдружиной после развода и доминирования Потапа: "я столько лет...".

A еще Politeka сообщала, что Каменских в" железной маске "нарвалась на критику за домашние кадры:"то ли певцы, то ли шуты".