Українська співачка Настя Каменських поділилася своїм настроєм, порадувавши українців

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною співачкою з України, активно розвиває свою кар'єру під псевдонімом NK. Красуня активно веде сторінки в соціальних мережах, ділячись найцікавішим з фанатами.

На новому відео, яке Настя опублікувала в Тікток, красуня була в штанях і ТОПі. Красуня пустилася в танок, вражаючи своїми формами. Як можна зрозуміти, Каменських вже перебувала в Первомайську.

"Don't Rush ( Remixed) - Shayan", - підписала пісню красуня.

"Головне, гарний настрій, правда?",- написала Каменських.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Сподіваюся, під час концерту не піде дощ", "Походу, Насті не сильно красивий номер дали", "мені одній здається, що вона в положенні", "Ти моя крашиха з дитинства, я обожнювала кліп про Червону Шапочку".

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