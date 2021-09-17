Певица Настя Каменских порадовала фанатов новым фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая является женой продюсера и репера Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась очаровательным кадром, на котором появилась в стильном образе, поразив видом.

На новой фотографии Настя запечатлена на пляже, где ранее устраивала романтический пикник, она прилегла на песке, застелив его покрывалом и раскидав подушки. Перед камерой красотка появилась в белоснежном наряде, ее волосы распущены в красивой объемной укладке, а на ее лице элегантный макияж, она кокетливо смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Краски осени". Поклонники тут же принялись комментировать очаровательное фото певицы, засыпая ее комплиментами: "Вам очень осень идет", "Невероятная", "Нежная, милая и очень красивая женщина", "Боже, какая красивая", "Нежность", "Золотая осень", "Красотка", "Фотка огонь", "Осень красивая", "Красивая", "Как красиво!", "Такая нежная".

Напомним, Каменских в "железной маске" нарвалась на критику за домашние кадры: "То ли певцы, то ли шуты".

Как сообщала Politeka, Каменских в белоснежном наряде заговорила о главной любви: "Настя, ты сама неожиданность".

Также Politeka писала, что Потап выдал всю правду об отношениях Каменских с Горовой: "Не военные действия, но...".