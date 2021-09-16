Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, какие отношения у его бывшей жены, Ирины Горовой, и нынешней - Насти Каменских

Потап и Ирина Горовая поженились в 1999 году, передает Politeka.net. Спустя 15 лет супруги развелись, хотя о расставании они объявили лишь несколько лет спустя. У бывших остался сын Андрей 2008 года рождения.

В 2019 году Потап женился на певице Насте Каменских, отношения с которой долго скрывал.

Примечательно, что рэпер сохранил дружеские отношения со своей бывшей, они продолжают вместе работать.

А вот Настя Каменских в одном из интервью отметила, что с бывшей женой Потапа не имеет никаких отношений. Потап в новом интервью "КП Украина" сообщил, что его устраивает это.

По мнению продюсера, будет не очень правильно, если бывшая жена будет дружить с нынешней.

"Должны быть точно не военные действия, но не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом", - поделился Потап.

Стоит отметить, что Настя Каменских рассказала - она поддерживает дружеские отношения с сыном рэпера. Андрей приезжает с ночевкой, а Алексей уделяет ему много времени.

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