Известная певица Настя Каменских удивила неожиданным фото рядом с полицейской машиной
Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и жена продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда ошарашила фанатов новым фото, на котором позирует рядом с полицейской машиной.
На новой фотографии Настя запечатлена в интересной локации, она присела на капот интересной машины с мигалками, на которой написано: "Troeschina Polise". Перед камерой красотка позирует в сильном образе – на ней коричневы брюки и яркая футболка, а сверху она накинула модный бежевый тренч. Пышные волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и недовольный вид.
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В подписи к фото Каменских написала: "Если бы вы спросили, как мое настроение сегодня: 😏. А как дела у вас? Рассказывайте". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Такая красивая", "Красотка, обожаю тебя", "Тебя арестовала полиция нравов?", "Прекрасная", "Красотка", "Полиция? А что такое?", "Ты молодец! Я тебя обожаю, Настя!", "Настроение испорчено", "Крутая красотка".
Напомним, Каменских сверкнула стройными ногами в мини-шортах с бахромой: "Крутышка".
Как сообщала Politeka, Каменских в слишком коротких шортах поразила видом на прогулке: "Всегда в деле".
Также Politeka писала, что Недовольная Каменских показала, как Потап ругается прямо в машине: "Леша обзывается".