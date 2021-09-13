Украинская певица Настя Каменских пожаловалась на поведение мужа во время поездки

Не так давно певица рассказывала о том, как скучает по мужу и почему ей грустно из-за частых поездок на гастролях. Поскольку артисты постоянно заняты своими концертами, они видятся только по выходным и стараются провести время вместе максимально ярко.

В этот раз Настя показала Потапа с новой стороны:

«А вы ругаетесь? А Леша обзывается! В общем, Леша едет за рулем, везет меня на одно интересное мероприятие к нашим друзьям. И… матюкается по дороге на разных водителей. Очень интересно» - смеясь, пожаловалась Настя.

Как известно, пара поддерживает свои отношения и часто рассказывает о доверии и любви друг к другу. Даже когда отпуск у них не совпадает, они всегда меняют планы и стараются проводить время вместе.

Ранее Потап решил наконец-то рассказать о теме личной жизни, которой постоянно интересуется множество поклонников. При этом артист подчеркнул, что правда гораздо проще, чем кажется. Так, артист рассказал почему у него со второй женой, 34-летней украинской певицей Настей Каменских, нет детей.

"А на самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался певец. Он подметил, что сейчас они с Настей заняты карьерой, поэтому пока это их основная задача.

Напомним, что Настя Каменских пострадала во время выступления, фото травмы: "Я очень страстная".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскрыла неожиданную правду о себе, фото: "Если бы вы зашли ко мне в гримерку...".

Также Politeka писала, что Каменских впечатлила формами, надев корсет с вырезом: "Боже мой, да какая же она...".