Популярная артистка Настя Каменских после того, как вернулась с Турции, нашла дома сюрприз от супруга Потапа
Настя Каменских является известной певицей. Она прославилась благодаря своему участию в дуэте Потап и Настя вместе с Алексеем Потапенко. С 2017-ого года девушка выступает под псевдонимом NK. А через 2 года она объявила, что вышла замуж за Потапа. Артистка активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Настя Каменских была в Турции на гастролях. На кадрах она сообщает, что уже вернулась домой и её там ждал сюрприз.
"Друзья, я уже приехала домой и обнаружила, что мой Лёша купил мне цветы", - рассказала Настя Каменских
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Также, помимо цветов, там оказался завтрак и записка от Потапа.
"Смотрите, оставил мне завтрак и записочку "Любимая, это тебе. Я тебя люблю, до скорой встречи". Ты самый лучший муж на свете!", - призналась в чувствах певица.
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