Популярная артистка Настя Каменских после того, как вернулась с Турции, нашла дома сюрприз от супруга Потапа

Настя Каменских является известной певицей. Она прославилась благодаря своему участию в дуэте Потап и Настя вместе с Алексеем Потапенко. С 2017-ого года девушка выступает под псевдонимом NK. А через 2 года она объявила, что вышла замуж за Потапа. Артистка активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Настя Каменских была в Турции на гастролях. На кадрах она сообщает, что уже вернулась домой и её там ждал сюрприз.

"Друзья, я уже приехала домой и обнаружила, что мой Лёша купил мне цветы", - рассказала Настя Каменских

Также, помимо цветов, там оказался завтрак и записка от Потапа.

"Смотрите, оставил мне завтрак и записочку "Любимая, это тебе. Я тебя люблю, до скорой встречи". Ты самый лучший муж на свете!", - призналась в чувствах певица.

Ранее сообщалось, Настя Каменских раскрыла неожиданную правду о себе, фото: "Если бы вы зашли ко мне в гримерку..."

Также, Каменских впечатлила формами, надев корсет с вырезом: "Боже мой, да какая же она..."

Напомним, Настя Каменских пострадала во время выступления, фото травмы: "Я очень страстная"



