Известная артистка Настя Каменских похвасталась наградой за песню и получила осуждение в сетях

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной певицей. Она начала свою карьеру еще в 2004-ом году, когда выступила на фестивале "Черноморские игры". Позже, через 2 года, певица основала дуэт "Потап и Настя" вместе с Алексеем Потапенко. С 2017-ого года девушка выступает под псевдонимом NK.

На этот раз Настя Каменских опубликовала новую серию фотографий на своей странице в Инстаграм. На кадрах артистка держит награду. На ней необычный черный топ на брительках и черные удлиненные брюки. Свой образ она дополнила боссоножками на тонком каблуке.

"Как круто и невероятно приятно, что мой Elefante все так же качает и нравится вам!

И что вчера на премии National bloggers awards он завоевал награду TikTok Трек 2021 года



Спасибо всем, кто продолжает любить и поддерживать меня и мое творчество", поблагодарила Настя Каменских.

Поклонники певицы засыпали её приятными словами и поздравлениями в комментариях: "Очень красивая!!! Заслужено", "Поздравляю с заслуженной наградой, какая ты красивая".

Также, ей оставили комментарий с осуждением: "Певица - да, из вас тиктокер? То что вы говорите под чужие звуки? Есть много людей, которые создают свой контент, редактируют видео и тд, а кривляться на камеру и я умею)) Несправедливо!".

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