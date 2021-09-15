Известная артистка Настя Каменских показала, как выглядит ее удачный отдых дома с любимицей

Настя Каменских является не только популярной певицей, но и представляет себя, как блогер, а также известный «Тик-Токер». Причем знаменитость любит показывать довольно много кадров из своей жизни.

Нередко Настя рассказывает о себе, своем графике на день и привычках. Свободное время причем певица проводит, как домоседка – сидит дома вместе со своей любимицей Мими и мужем Потапом.

В этот раз Каменских показала, как обычно встречает утро и наслаждается свободным временем:

«Sweetest sweet morning 🥰🤍» - пишет одна под кадром.

Поклонники поспешили отреагировать:

«Настюша, вы очаровательны, прекрасны, великолепны; Уютно так😍 Как у меня😉; Oh so good 🤗❤️; Лучшая 😍❤️; Начали меня вдохновлять; Такая проказница; Настя на расслабоне; хорошо устроилась».

Также ранее Настя похвасталась своей наградой и модным образом, в котором блистала на церемонии. Артистка опубликовала новую серию фотографий на своей странице в Инстаграм. На кадрах артистка держит награду:

"Как круто и невероятно приятно, что мой Elefante все так же качает и нравится вам!

И что вчера на премии National bloggers awards он завоевал награду TikTok Трек 2021 года", поблагодарила Настя Каменских.

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