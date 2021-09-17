Известная артистка Настя Каменских опубликовала видео на своей странице в социальных сетях и нарвалась на критику от поклонников

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

На этот раз певица поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Она показала, свой вид из кровати с маской на лице. После этого, Каменских резко снимает "железную маску" и делает переход в видео, где она уже накрашена и одета. Она сидит в саду и жует жвачку.

"Эй ты, с добрым утром", - подписала видео артистка.

Пользователи сети оставили для Насти множество комментариев, как и позитивных, так и негативных: "А жвачку обязательно при этом колхозно жевать?", "Сейчас не очень понятно, то ли певцы, то ли шуты", "Я Вами восхищаюсь !!Вы очень красивая ..!! А что за маска?", "Кривляка", "В маске лучше было", "Железная маска".

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