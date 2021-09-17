Известная украинская певица Настя Каменских показала, как надо радоваться новому дню

Исполнительница является активным пользователем сети Инстаграм, куда выкладывает множество кадров, чтобы подогревать к себе интерес. Каждый день Настя публикует фото из жизни, рассказывает о себе и экспериментирует со стилем.

Большинство подписей под фото Насти рассказывают о ее отношении к жизни. Этот раз не был исключением. Под счастливыми фото из отдыха, на которых певица блистала в белоснежном наряде, звезда рассказала о любви.

«Каждый новый день. Заново влюбляться в жизнь 🤍» - подписала Настя счастливые фото из отдыха.

Поклонники поспешили отреагировать: «💜Красотка!💜😍; Каждый раз, когда смотрю Ваши фото- восхищаюсь Вами и Вашей волшебной красотой!😍 Приятного дня!; Настя, Вы невероятны❤️; Самая любимая певица☺️💖; Нереальная красота 🤍; Красавица; 😍 вы просто красотка, Настя, ты сама неожиданность; Одна из любимых певиц😍 очень красивая 🤗».

Ранее звезда поделилась в сети очаровательными кадрами с пикника на природе, на которых появилась в необычном образе.

На новых снимках Настя запечатлена в красивой локации у воды, за ее спиной видно пляж и сосны, а спереди видно сервированный стол с тарелками и бокалами, все в белых тонах.

Напомним, Осадчая закатила грандиозную вечеринку на дорогой яхте вместе с Каменских, Ефросининой и Астафьевой

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