Фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала Настю Каменских во всей красе

Не секрет, что девушки дружат. Так, 32-летняя Соня засняла старшую на два года подругу в сногсшибательном образе, выбрав наилучший ракурс. Результатом фотограф похвасталась в своем микроблге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Певица Каменских позировала в одном из концертных нарядов: бордовом платье, усыпанном камнями, и с V-образным вырезом. Удачно выбранный ракурс и идеально сидевшее на Насте платье сделали свое дело: публика осталась в восторге.

"Вино, а не вода❤️‍🔥", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное: "Просто офигенное и огненное фото!!! ❤️🔥"; "Ну слов нет, эти женщины богини"; "Подпись просто 🔥🔥🔥 Восторг!".

Ранее Каменских выставляла снимки в этом же образе, только с другого ракурса, на которых видно, что она дополнила лук кожаными сапожками-ботфортами. Тогда в комментариях не удержался супруг певицы, продюсер Потап: "Золотце в золоте🔥❤️". Другие также не остались в стороне, комментируя: "Кошка-Тигрица 😍"; "Феерисчески красивая 🔥"; "Атмосферно, красочно, эротично, женственно! Ох, все как я люблю😍".

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