Известная украинская фэшн-фотограф и эксперт шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк рассказала о полезной привычке, которая делает ее жизнь лучше
Знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Соня решила рассказать, что делает ее счастливой.
«У меня есть очень полезная привычка: коллекционировать мельчайшие моменты, когда чувствовала себя счастливой в особом уголке сердца и мысленно возвращаться в этот момент каждый раз, когда становится грустно. Уверена, такая коллекция есть у каждого и это может быть любая мелочь, которая подарила вам радость, а вашему личику – улыбку», - написала Плакидюк.
Она добавила, что человек всегда может найти какую-то мелочь, которая подарит ему радость в конкретный момент.
«На самом деле радоваться простым вещам очень легко! И совсем не обязательно ждать какую-то special возможность, чтобы стать счастливым пирожком», - добавила фотограф.
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В подтверждение своих слов она поделилась собственным фото, на котором с аппетитом и мечтательным взглядом откусывала кусочек круассана, сидя на кухне.
Снимок Сони впечатлил известную украинскую ведущую Лесю Никитюк.
«Боже, какая красавица Сочная», - написала она.
Поклонники Плакидюк также пришли в восторг от ее фото.
«Господи, ну какая вы красивая невероятно», «Шикарная», «Вы очень красивая», «Вкусно», - пишут люди.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала, как выглядела до популярности.
Как сообщала Politeka, Плакидюк с "Супер топ-модель по-украински" решила осуществить мечту украинцев.
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила признанием о своем гардеробе.