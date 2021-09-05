Известная фэнш-фотограф и судья шоу"Супер топ-модель по украински" Соня Плакидюк сделала неожиданное заявление
Как пишет Politeka.net, 32-летняя судья модельного шоу "Супер топ-модель по украински" Соня Плакидюк - востребованный фэшн-фотограф. Девушка работала со многими звездами шоу-биза, в частности Дашей Астафьевой, Тиной Кароль, Олей Поляковой. Кроме этого, фотограф снимала многих профессиональных моделей и сотрудничала с Harper's Bazaar, L'Officiel, PINK, Playboy.
В своем Instagram Плакидюк часто рассказывает, что свою карьеру она начинала в 14 лет, когда увлеклась фотографией. Впоследствии хобби сделало из Плакидюк востребованного фотографа. Соня убеждена, что качественные фото можно делать даже не имея профессионального оборудования, просто на телефон. Из-за этого Плакидюк заявила, что готова научить одного из своих поклонников делать качественные фото с помощью телефона.
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"Я решила выбрать себе кого-то и лично научить снимать хороший контент на телефон📱 Знаю, вы давно просили❤️ Принять участие в конкурсе может любой желающий ( (шуруйте в сториз и ищите кнопку "хочу"), чем меньше вы умеете, тем лучше🤓🤳🏻 я покажу вам, что это не так сложно при условии моего назидательного менторства (коварный смех) . Желаю удачи и жду тебя, мой юный падаван 😉 ", - написала Плакидюк.
Ранее Politeka писала, что Плакидюк с "Супер топ-модель по-украински" засветилась в новом проекте с горячими красавцами: "Прожарено".
Напомним, что Плакидюк из " Супер топ-модель по-украински "рассказала о неудобных подробностях своей операции:" наелась снотворного и...".
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