Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк заінтригувала новими кадрами

32-річна зірка, яка звикла епатувати і захоплювати своїм почуттям стилю, показала в Instagram свіжі фото, на яких постала з величезним блакитним бантом замість топа і в спідниці-олівець, передає Politeka.net.

Плакидюк вирішила розкрити один із секретів, як їй вдається боротися зі зморшками і зберігати квітучий вигляд. У своєму пості зірка зробила відсилання до попередньої публікації, в якій вона показала фото з особистого архіву. Семирічна Соня за руку з однокласником крокувала на шкільній лінійці.

"З дня вчорашньої фотки минуло 25 років, а я все ще дивлюся на цей світ очима дитини (без зморшок, тобто😉) і точно знаю, як це вийшло: голову я намагаюся тримати прохолодною, а шкіру навколо очей — зволоженою🌚 Останній рік я рятуюся сироваткою і точно можу рекомендувати цю маленьку штучку кожній дівчинці, яка хоче, щоб вік видавали тільки рівень сарказму і кількість умінь, а не втомлений погляд🦋", - повідомила вона в підписі.

Обидва пости зібрали безліч "лайків" і коментарів:

"Фото супер! 👏"

"Вже тоді довгонога😍 🔥"

"Ви така росла були, дівчина. Вже тоді шикарна майбутня жінка проглядалася:)🌹"

"Так стильно одягнені, кайф🔥 🔥 🙌"

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