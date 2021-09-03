Фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк заинтриговала новыми кадрами

32-летняя звезда, привыкшая эпатировать и восторгать своим чувством стиля, показала в Инстаграм свежие фото, на которых предстала с огромным голубым бантом вместо топа и в юбке-карандаш, передает Politeka.net.

Плакидюк решила раскрыть один из секретов, как ей удается бороться с морщинами и сохранять цветущий вид. В своем посте звезда сделала отсылку к предыдущей публикации, в которой она показала фото из личного архива. Семилетняя соня за руку с одноклассником вышагивала на школьной линейке.

"Со дня вчерашней фотки прошло 25 лет, а я все еще смотрю на этот мир глазами ребенка (без морщин, то бишь😉) и точно знаю, как это получилось: голову я стараюсь держать прохладной, а кожу вокруг глаз — увлажненной🌚 Последний год я спасаюсь сывороткой и точно могу рекомендовать эту маленькую штучку каждой девочке, которая хочет, чтобы возраст выдавали только уровень сарказма и количество умений, а не уставший взгляд🦋", - сообщила она в подписи.

Оба поста собрали множество "лайков" и комментариев:

"Фото супер! 👏"

"Уже тогда длинноногая😍🔥"

"Вы такая рослая были, девушка. Уже тогда шикарная будущая женщина просматривалась:)🌹"

"Так стильно одеты, кайф🔥🔥🙌"

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" засветилась в новом проекте с горячими красавцами: "Прожарено"

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" рассказала о неловких подробностях своей операции: "Наелась снотворного и..."

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" ошеломила заплаканным видом: "Ему не нужна…"