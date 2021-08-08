Известная фотограф и эксперт шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк удивила видом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая снимает знаменитостей, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так в этот раз звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена с потекшим макияжем.

«Ему не нужна американская жена mood on», - подписала она фото словами песни, которая звучала в фильме «Стиляги».

Похоже, что в таком виде Соня фотографировалась год назад.

Также фолловеры спросили Плакидюк о том, будет ли новый сезон шоу "Супер топ-модель по-украински".

«Никогда не говори никогда», - ответила она любимой цитатой.

Реалити «Топ-модель по-украински» – это адаптация популярного американского шоу «America's Next Top Model». Впервые шоу вышло в эфир еще в 2003 году.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте поразила элегантным образом: "Роскошная".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" появилась с необычной прической и в зефирном платье: "Оу, вот это...".

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» понежилась на солнце, ослепив видом в купальнике: «Кошечка».