Они с этим купальником созданы друг для друга

Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников яркими кадрами из отдыха

Как сообщает Politeka.net, фэшн-фотографка и судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк устроила себе небольшой спонтанный отпуск - она отправилась в Турцию, где сполна насладилась местными красотами.

Так, Соня выложила в Instagram подборку снимков из отеля, где она остановилась.

На одном из снимков Соня позирует в купальнике черного оттенка. Пляжный соблазнительный образ красавица дополнила солнцезащитными очками и тонким пояском, который подчеркнул ее тонкую талию.

Плакидюк позирует возле залитого солнцем бассейна, из которого она только вышла. Выглядит фэшн-фотографка, как всегда безупречно: буквально все в ее образе подчеркивает природную красоту девушки, а легкий золотистый загар добавил всему виду горячую летнюю нотку.

Среди ее фанатов поднялся настоящий взрыв эмоций: они в который раз признаются Сони в любви, называют самой красивой, самой горячей и просто королевой.

"Платья здесь лишние", "Мне кажется, вы с этим купальником созданы друг для друга", "Вы шикарны в любой одежде и в любом образе", "Душевно так", "Еще бы, с такой фигурой", - пишут комментаторы.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.

Как еще Politeka писала, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте прогулялась по Киеву.

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