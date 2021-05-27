Украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя и рассказала о Киеве
Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк является успешным украинским фотографом, снимая отечественных звезд. Девушка и сама любит попадать в объектив фотокамеры, демонстрируя смелые образы. Делиться своим творчеством красотка в социальных сетях, где за звездой следят сотни тысяч украинцев.
На новом фото Соня показалась в белом наряде и платке на голове. Красотка стояла под мостом и делала вид, что кричит, обращая внимание на себя. На руке у Плакидюк можно увидеть стильную сумочку.
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А здесь мог бы быть крутое современное арт-пространство и место, куда бы я первая прибежала на прогулку. Согласны?", - написала Соня под фото.
Леся Никитюк сразу прокомментировала публикацию, поставив смайлики поддержки.
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