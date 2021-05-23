Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински"
Как пишет Politeka.net, Соня стала очень известным фотографом среди самых популярных звезд Украины. Красотка не только фотографирует других, но и любит сама участвовать в довольно смелых фотосессиях. Девушка активно ведет Инстаграм, где часто держит обратную связь с фантами.
В этот раз Соня показала себя в белом платье и с повязкой на голове. В руке красотка держала кисточку, ухаживая за кожей лица. Губы были у девушки накрашены в ярко-алый цвет.
"Сдаю бьюти-лайфхаки - спрашивайте, что интересно", предложила поговорить Соня фанатам и ответить на их вопросы об уходе за собой.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Плакидюк выбросила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезду без комплиментом не отпускают: "Чувственная энергетика"
Сообщалось, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк обескуражила смелыми снимками.
Рыжеволосая бестия позировала топлес. Из одежды на девушке была лишь милая белая шляпка. Избавившись от лифчика, Соня прикрыла пышную гордость ладонями и длинными волосами.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент
А еще Politeka писала, что озорная Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» покорила игривым образом в ванной
Также Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" устроила легкие шалости, задрав ножки