Знаменитая украинская фешн-фото Соня Плакидюк показали свои вечерние посиделки со звездами шоу «Супер Топ-модель по-украински»
Знаменитость поделилась забавными фото с красотками-моделями на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Судя по снимкам, Плакидюк проводит время с участницами проекта «Супер Топ-модель по-украински» Александрой Литвин и Ариной Любителевой. Втроем они позируют в одном из номеров киевского отеля.
Все три красотки одеты в черное, а на голове у них можно заметить фирменные повязки отеля. Фотограф и модели демонстрируют на камеру забавные выражения лица, словно подружки, которые собрались повеселиться вместе.
«Хорошо вам знакомые женщины», - подписала кадры Плакидюк.
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Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.
«Вы супер!», «Какие все красотки», «Какие крали», «Секси», «Какие девчонки», - пишут люди.
Ранее мы писали, что судья проекта «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк начала заниматься спортом с начала карантина. В социальной сети Инстаграм звезда поделилась кадром после занятий, причем сделала селфи девушка прямо в уборной возле унитаза и раковины.
На снимке Соня показала себя в обтягивающих спортивных штанах и короткой черной кофте.
Напомним, бескомплексная Соня Плакидюк показала себя в туалете и нарвалась на хамство: "Правильно, худейте".
Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила резкой переменой во внешности: "Попрощайся со своими...".
Также Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиграла бедрами: "Новый зайчик Playboy".