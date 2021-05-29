Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя и рассказала о развитии

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала популярной среди украинцев благодаря проекту "Супер топ-модель по-украински". За красоткой следят сотни тысяч украинцев, которых девушка старается не разочаровывать, постоянно публикуя интересный контент.

В этот раз Соня опубликовала фото, на котором позировала в платье, а образ дополнила ярким мейкапом. Красотка снимала себя на телефон, впечатляя идеальностью.

"Когда новые знакомые (или старые знакомые, которые на перекуре решили найти меня в инсте) взвизгивают и цокают язычками, мол «ничоси, ты мой первый реальный дружок, у которого пол-ляма подписчиков!», я как додик пожимаю плечами, мол видали и поболе, и меняю тему

И только вчера я поняла почему!

Когда твой «подружкин дневничок» превращается в маленькое медиа и цифра подписчиков растет, ты пытаешься анализировать, что этой условной цифре может пригодиться и быть интересным, но «в лицо» знаешь только маленький процент реальных знакомых и еще горстку читателей, которые регулярно комментируют и активно задают вопросы — это обычно одни и те же люди", - написала Соня.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, кто это такая красотка?", "Какая шикарная", "Как всегда прекрасная", "Ты оригинальная".

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