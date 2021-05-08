Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя, рассказав о подруге

Как пишет Politeka.net, Соня стала очень популярной после проекта "Супер топ-модель по-украински". Девушка активно ведет социальные сети, где публикует много интересного о себе.

В этот раз Соня опубликовала фото, где была в красном платье и с ярким макияжем. Красотка лежала, впечатляя стильным образом.

"Когда-то лет с 14-ти мы с Янкой @ianatokarchuk учились фотографировать друг на друге.

Прошла тысяча лет, а мы до сих пор фотографы и я снова лежу у Ясиных ног, а она меня щелкает — кто бы мог подумать)", - написала Соня.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: "Огонь", "Люблю".

Сообщалось, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поиграла с образами, доказав, что может быть совершенно разной.

Так, Соня позировала в розовом худи, который выглядел несколько растянутым, а также черных штанах. При этом девушка натянула капюшон и показала лицо с минимумом косметики.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила своим чувством стиля

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